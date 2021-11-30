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100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

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100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий
Сто жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".

Об этом сепаратистским СМИ заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. – Ред.) первые 100 жителей Донбасса – граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – отметил Водолацкий.

В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

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Топ комментарии

  • Григорий Слободянок
    Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    опзжоповцы мысленно с ними
  • Сергей Ф.
    эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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