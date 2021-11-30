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Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

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Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

Об этом написал президент на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая осуществит перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал президент.

Напомним, что в сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании Apple Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране.

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Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский 01

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Топ комментарии

  • Система Станиславского
    Какая перепись населения? Завтра же ПЕРЕВОРОТ !!!
  • Андрей Shaman
    а Ви тепер спробуйте знайти хто за нього голосував...кого не спитаю всі
    за Пороха були...таке враження що Порох сфальсифікував вибори)))
  • denis robb
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