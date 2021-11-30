Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные могут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн., в частности, над включением в него книгоиздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала Свириденко.

Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат, - ред.) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.

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Она заверила, что все совершеннолетние лица, у которых будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.

"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", – заверила первый вице-премьер.