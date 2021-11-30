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Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

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Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным
Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные могут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн., в частности, над включением в него книгоиздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала Свириденко.

Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат, - ред.) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.

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Она заверила, что все совершеннолетние лица, у которых будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.

"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", – заверила первый вице-премьер.

Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    за газ собаками ,за книги вакциной ,а за бензин котами можно ?
  • Andriy Kalnyshevsky
    книги ніззя. Ви уявляєте зеленського який пише книгу?
    Тільки квартал.
  • Атас Злой
    Ви що здуріли, які книги для пенсіонерів на селі, тільки фінтес! Це нічого, що за день намахались лопатами та вилами, тільки фітнес підніме село! Ніяких ліків та харчів, тільки музеї!!!
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