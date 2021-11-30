Верховная Рада приняла ресурсный законопроект 5600.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение – 255 народных депутатов.

До этого депутаты рассматривали поправки к законопроекту. В частности, важную 97-ю поправку, касающуюся руды. Спикер Руслан Стефанчук сообщил, что комитет ее поддержал. Но в зале глава фракции СН Давид Арахамия попросил не поддерживать поправку, когда спикер поставит ее по процедуре в подтверждение.

В конце концов, депутаты провалили голосование, отдав за нее только 49 голосов "за".

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Документ №5600 касается как предприятий, так и граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания президентом. Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять этот закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

В частности, законом вводится минимальное налоговое обязательство по земельному участку. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысяч гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18% налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

Документ предусматривает уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Согласно документу, доход, полученный от продаж в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Кроме того, устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица – должника за границу. Закон предусматривает и установление ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов - должников за пределы Украины в случае невыполнения налогового долга.

Также повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь сигареты.