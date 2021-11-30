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С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

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С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА
С 1 декабря 2021 года состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

  • директор учреждения ОСО: с 15 742 до 17 057 гривен;
  • молодой учитель без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 гривен;
  • учитель ІІ категории: с 11 124 до 12 053 гривен;
  • учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;
  • учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;
  • ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;
  • руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;
  • педагог-организатор I категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

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С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования 01

Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год, напомнили в ведомстве.

С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в размере 139,5 млрд гривен, что на 26,6 млрд гривен больше, чем в 2020 году.

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    Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
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  • Erlich Bachman
    Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
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