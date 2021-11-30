Путин назвал "красной линией" для РФ расширение инфраструктуры НАТО в Украине: Будем вынуждены создать нечто похожее в ответ на такую ​​угрозу

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины может быть "красной линией" для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, "если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

Путин сказал, что "красные линии" в известной степени носят умозрительный характер. Он напомнил, что отношения России и коллективного Запада в 90-годы и в начале века были практически безоблачными.

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"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками", - сказал президент.

По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", - заявил Путин.

"На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы были вынуждены начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - добавил он.