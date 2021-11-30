Ресурсный законопроект 5600 не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. "Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" намерена внести постановление об отмене голосования за ресурсный законопроект 5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, также депутаты ее фракции обратятся в Конституционный Суд касательно конституционности этого законопроекта.

"Это законопроект, который не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. Законопроект 5600 – это тот переломный момент, когда государство по сути начинает более предметно и четко уничтожать средний класс, фермеров, селян, возделывающих свои сельскохозяйственные паи, маленький бизнес", - подчеркнула нардеп.

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Тимошенко называет этот документ абсолютно сознательным шагом "слуг народа" к уничтожению украинского селянства и украинских сел. "Самое главное, что эта власть избрала курс управления страной на сдачу национальных интересов Украины. Этим законом 5600 тоже", - отметила лидер "Батькивщины".