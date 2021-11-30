Если оппозиция принесет плакаты на выступление Зеленского - мы будем реагировать, - Арахамия

Монобольшинство не будет проводить беседы с депутатами оппозиционных фракций по поводу того, чтобы они завтра не приносили плакать в ВР на выступление президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Но мы будем реагировать. В прошлый раз я лично хотел принести плакат в поддержку, но мне запретили. Сказали, что это против регламента. А потом все достали из галерки плакаты. Мне кажется, это нечестно. Если плакать можно – то давайте чтобы всем, если нельзя - тоже нельзя всем", - заметил он.

Арахамия признался, что если оппозиционеры все же принесут плакаты, он тоже это сделает.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой плакат он все же принесет, глава фракции "СН" заявил: "Я буду за журналистов".

Комментируя информацию о том, что нардепа Гео Лероса, показавшего президенту в сессионном зале непристойный жест, ГБР вызвало на допрос в то время, когда Зеленский будет в зале, Арахамия сказал: "я вообще не слежу за ГБР и за господином Леросом после того, как он на видео получал 2 конверта".

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