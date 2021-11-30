Проголосовавшие за ресурсный законопроект 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина

Закон 5600 писался "слугами народа" вместе с налоговиками, потому каждый предприниматель ощутит на себе его последствия.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Нина Южанина в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно", – обратилась Южанина к председателю Верховной Рады Стефанчуку.

"Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого законопроекта, особенно в части администрирования, готовились председателем комитета совместно с исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе", - подчеркнула парламентарий.

"Мы говорили, что превращаем налоговую службу в сервисную, а вы видите, что над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЭБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для притеснения бизнеса", - отметила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресурсный законопроект 5600 не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. "Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд, - Тимошенко

По словам Южаниной, оценку все-таки должны дать бизнес и люди.

"Вы не смогли разобраться в нормах этого закона, но когда вернетесь работать, к своей нормальной жизни – я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали. Позор вам, "слуги народа", и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей", - подытожила нардеп.