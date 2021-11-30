На Волыни завершился ремонт 11 км трассы М-19, всего отремонтировано уже 57 км данной дороги, - Укравтодор. ФОТО

На Волыни завершили капитальный ремонт автодороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече от города Ковель до села Воля Любитовская. В рамках программы "Большая стройка" на 11-километровом участке устроили современное трехслойное дорожное покрытие европейского качества.

Об этом сообщает Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

"Нанесено трехслойное дорожное покрытие, толщиной 39 см. В частности, дорожники усилили основу органоминеральной смесью, устроили выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении Службы.

Новое покрытие будет служить более десятка лет, а подрядчик обязался в течение 5 лет за свой счет устранять все недостатки, которые будут возникать на этом участке.

Сейчас рабочим осталось только установить линии наружного освещения. По всей протяженности участка уже нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, обочину, посадочные площадки. Дорожники также проложили тротуары и местный проезд, установили средства успокоения движения – направляющие островки и островки безопасности.

В общей сложности в этом году в рамках "Большой стройки" восстановили уже почти 57 км дороги М-19 в Волынской области.

"Вскоре будет заасфальтировано несколько сотен метров дороги на двух ремонтируемых мостах и подходах к ним", - отмечают в Службе автомобильных дорог Украины.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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