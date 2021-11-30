Арахамия о выходе Сохи из фракции СН: Когда он вернется в свой округ, люди будут долго вспоминать, кто это

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия узнал из новостей о выходе Романа Сохи из фракции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Арахамия признался, что даже не видел выступления Сохи в парламенте по этому вопросу.

"Господин Соха об этом не сообщал, просто объявил с трибуны. Я жду, когда он вернется в свой округ, на котором, кстати, не работал почти никогда, и скажет: Люди, вы же за меня проголосовали! Они будут долго вспоминать, кто это", – отметил нардеп.

Он посоветовал попросить у Сохи отчет о работе в округе и в ВР.

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"Я – списочник, глава фракции, у меня много другой работы, но я за 2020 год отработал 47 тысяч запросов", – рассказал политик.

Глава фракции "СН" обратил внимание на сегодняшнее голосование за законопроект 5600: "Кто-то принял деньги и начал работать для того, чтобы выводить мажоритарщиков для того, чтобы потом развалить монокоалицию, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы. Мы такую ​​же ситуацию имели год назад - тогда ОПЗЖ это "качали". Потом они немного "сдулись". Сейчас будет то же самое".

Напомним, 30 ноября Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа".