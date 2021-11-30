Республика Корея определила Украину как приоритетную в оказании технической помощи, - посол

Республика Корея определила Украину приоритетной страной в оказании технической помощи в течение следующих пяти лет.

Об этом во время международного форума "Корея-Украина", посвященного вопросам новейших вызовов для системы здравоохранения, в частности, в связи с пандемией COVID-19, сказал посол Республики Корея в Украине Ким Хьюнг Тэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корейское правительство намерено содействовать реализации национальных реформ в Украине, определив Украину приоритетной страной-партнером для международной технической помощи на срок пять лет, начиная с этого года, и поддерживая проекты, необходимые Украине в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения",- сказал Ким Хьюнг Тэ.

В частности, по его словам, немаловажная роль отводится грантовой помощи в области здравоохранения и медицины Украины.

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