В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post
Администрация Джо Байдена готовится к встрече президентов США и России в декабре по видеосвязи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Белый дом рассматривает возможность сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и нового пакета санкций против Кремля. Обсуждения проходят в то время, как президент США Джо Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце, пишет издание.
По мнению аналитиков, встреча направлена на определение Вашингтоном цены вторжения в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.
Окружение американского главы ищет подходы, которые, с одной стороны, покажут России жесткую позицию США относительно растущей угрозы новой агрессии против Украины, а с другой – не спровоцируют эскалацию ситуации.