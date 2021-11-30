Из фракции "Слуга народа" могут выйти еще около 10 нардепов, - Соха

Народный депутат Роман Соха считает, что вслед за ним из фракции "Слуга народа" могут выйти еще больше 10 нардепов-мажоритарщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их достаточно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – пояснил он.

Соха отметил, что лично с президентом Владимиром Зеленским общался более года назад, летом 2020 года, но пытался донести до него свое несогласие с политикой власти из-за руководства фракции.

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"Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, через руководство заместителей фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", – отметил он.

Нардеп добавил, что свое будущее сейчас видит вместе с МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", в состав которого входит.

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заверил он.

Напомним, 30 ноября Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа". "Я не хочу и не могу иметь ничего общего с людьми, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - заявил депутат.