С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.