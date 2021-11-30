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С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС

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С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
  • Александр Иванов 29ff5b68
    5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
  • 5 копійок
    А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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