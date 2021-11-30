Приведение к присяге судей, назначенных Зеленским, состоится после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013-2018 гг., - КС

Специальные заседания Конституционного Суда для принятия присяги судьями, назначенными президентом Украины Владимиром Зеленским, будут созваны после прекращения полномочий или увольнения судей, назначенных в период с 2013 по 2018 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

На заседании 30 ноября Суд принял решение по вопросу принесения присяги судьями КС, назначенными указами президента Украины от 26 ноября.

Конституционный Суд Украины решил: председателю Конституционного Суда Украины или исполняющему его обязанности судье Конституционного Суда Украины созвать специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины для приведения к присяге судей Конституционного Суда Украины, назначенных президентом Украины указами от 26 ноября 2021 года после прекращения полномочий или освобождения от должностей по основаниям, определенным в ст.149 по отметке 1 Конституции Украины, судей Конституционного Суда Украины, назначенных президентом Украины в период 2013–2018 гг.", - говорится в сообщении.

КС отмечает, что в соответствии со статьей 148 Конституции в состав КС входят 18 судей Конституционного Суда Украины: президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей. В суде объясняют, что судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно, получает полномочия со дня принесения присяги на специальном пленарном заседании КС.

"За период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного Суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности по основаниям, определенным статьей 149 по отметке 1 Конституции Украины", - акцентируют внимание в КС.

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В то же время, как говорится в сообщении, президент Украины указами от 26 ноября 2021 г. №596/2021, №597/2021 назначил на должность двух судей КС.

"Конституционный Суд Украины как при осуществлении конституционного судопроизводства, так и при решении организационных вопросов своей внутренней деятельности руководствуется принципом верховенства права… деятельность Конституционного Суда Украины основывается, в частности, на принципиальной его независимости (часть вторая статьи 147 Конституции Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда по президентской квоте.