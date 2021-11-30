Киев готов к ухудшению погодных условий, - мэрия

Коммунальщики готовы к ухудшению погодных условий в столице: Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. В случае необходимости будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время совещания по реагированию на усложнение погодных условий в зимний период, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Он также отметил, что ночью прогнозируют ухудшение погодных условий – мокрый снег, шквальный ветер и мороз.

"В ночь на 1 декабря и в первый день зимы метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Заблаговременно, до начала осадков, спецтехника дорожников выедет на исходные позиции в городе и начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. У города есть достаточное количество посыпных и топливно-смазочных материалов", – отметил Поворозник.

По его словам, КК "Киевавтодор" располагает 458 единицами основной и 128 единицами дополнительной техники. Для оперативного реагирования на дорожную ситуацию на базе Киевавтодора работает диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта.

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В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и вероятность пробок.

"Просим водителей быть осмотрительными на дорогах. А тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, необходимо это сделать как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Во время снегопадов просим водителей по возможности отдать предпочтение общественному транспорту, а также не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники", – призвал Николай Поворозник.

Он призвал предпринимателей удерживать балансовые территории в надлежащем состоянии, а Департамент городского благоустройства контролировать исполнение этого поручения.