С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове. ФОТО

Сегодня, 30 ноября, в Харькове состоялась церемония прощания с Алхасли Али Наибом, старшим солдатом, старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, погибшим в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воин родился в 1992 году в Азербайджане, проживал в Харькове.

По словам командира, Али Алхасли погиб в пятницу, 26 ноября, около 16:00.

"Сработала снайперская пара, он получил две пули, одно из ранений было несовместимо с жизнью - снайпер попал в спину ниже бронежилета, вторая пуля была в ногу. Снайперы применили тактику ранить человека, а затем его добить. Это была не мгновенная смерть, он умер за 20 минут на пути в медпункт. Это произошло в Новомихайловке Марьинского района Донецкой области. Али находился на боевом дежурстве, враг был на расстоянии 450-600 метров", - рассказал один из командиров 54-й ОМБр.





Похоронили погибшего военнослужащего на Аллее Славы Харькова. У него осталась мать и жена.