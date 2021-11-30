Сторонники антивакцинатора Стахива собрали ему в залог почти миллион гривен

Арестованному Галицким райсудом Львова антивакцинатору Остапу Стахиву сторонники собрали 998,8 тыс. грн, необходимых для уплаты залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET в пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что залог за Остапа Стахива еще не внесен, поэтому он до сих пор остается в СИЗО.

Обвиняемому Остапу Стахиву 18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения как фигуранту дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов": его подозревают в нарушении ч. 1, 2 ст. 109 УК. После ареста Стахов объявил, что не будет вносить залог, поскольку не считает себя виновным.

О том, что на 30 ноября его сторонникам удалось собрать необходимые 998,8 тыс. грн, были сообщения в "антиваксовых" чатах сетей Вайбер и Телеграмм.

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29 ноября 2021 г. единомышленники Стахива из организации "Права людей" сделали заявление на пророссийском телеканале "ДНК", что намерены внести залог "только после согласия самого Стахива".

Как известно, 24 ноября состоялся апелляционный суд, где Стахив проиграл.

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