Зеленский расстроен отказом КС принимать присягу 2 новых судей по президентской квоте, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного Суда принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ.

Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - написал Никифоров.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым упразднил указы президента от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда по президентской квоте.

30 ноября Конституционный Суд принял постановление, что принесение присяги судьями, назначенными президентом Украины Владимиром Зеленским, состоится после прекращения полномочий или увольнения судей, назначенных в период с 2013 по 2018 годы.