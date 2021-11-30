1 декабря в Киеве могут ограничить движение транспорта из-за массовых акций

В связи с проведением массовых мероприятий в среду, 1 декабря, в течение дня возможно ограничение движения транспорта в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно ограничение движения на ряде улиц: улице Крещатик; улице Михайловской; улице Шелковичной; улице Лютеранской; улице Круглоуниверситетской; улице Архитектора Городецкого; улице Заньковецкой; улице Садовой; улице Институтской; улице Липской", - отмечается в сообщении

Также возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №6, 16, 18 и автобусов маршрутов №24, 55, 62, 114.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде с Посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Как ожидается, в 9:30 возле Верховной Рады начнется акция "Упрощенная система налогообложения - ДА!", организованная движением "SaveФЛП", с требованием принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В 19.00 на Майдане Независимости ожидается начало акции, организованной партией "Демократична сокира", а также акция Национального корпуса.