За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия, - Шмыгаль

Данные разведки свидетельствуют, что Россия "совершенно точно" стоит за попыткой организовать переворот в Украине с целью свержения правительства.

Такое заявление Шмыгаль сделал во время визита в Брюссель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Рейтер.

"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях (начать переворот. – Ред.)", – сказал Шмыгаль. Корреспондент Рейтер задал уточняющий вопрос, стоит ли за этим Российская федерация и получил ответ: "Абсолютно".

По словам украинского премьера, "украинская разведка перехватила деятельность "внешних сил", пытавшихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот", - сообщает Рейтер.

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о России, не детализируя.

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Также глава украинского правительства утверждает, что подготовка госпереворота никак не связана со стремлениями народа: "В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование".

При этом он подчеркнул, что увольнение руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака не связано с этими событиями.

Шмыгаль сказал, что наращивание российской армии на границе с Украиной, второй подобный всплеск с мая, является частью более широких усилий России, чтобы сломать украинский импульс к присоединению к Европейскому Союзу.

"У нас есть все эти гибридные атаки, кибератаки, физические военные атаки, оккупированные территории, дезинформация (со стороны России. - Ред.), чтобы помешать европейским стремлениям Украины", - подытожил премьер.