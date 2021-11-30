С 10 декабря пластиковые пакеты не будут раздаваться бесплатно

С 10 декабря в Украине будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

В этот день вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений.

"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - отмечается в сообщении.

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Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.