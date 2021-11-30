В 2022 могут отменить дополнительные выходные после 8 марта и 1 мая, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о планах не переносить выходные на будний день из-за двух праздников в случае, если они придутся на субботу или воскресенье.

Об этом он рассказал на канале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ

По словам министра, в следующем году, если праздники будут приходиться на субботу или воскресенье, выходные дни могут не переносить на будний день. Впрочем, это касается только двух праздников.

"Речь шла о 1 мая и 8 марта. И это общеевропейская традиция: даже в Советском Союзе не было на следующий день выходного. А все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха и Троица остаются так, как и было", - объяснил Ткаченко.

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Он добавил, что официального решения на этот счет еще нет, но планы сейчас - такие.

Других праздников перемены не коснутся.