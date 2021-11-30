Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", – отмечается в сообщении.
В этой связи, подчеркнули в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.