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Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев

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Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев
Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 дополнительные 20 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сначала Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет от этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем снизил оценку до 50 млрд грн.

В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет введения предусмотренных в нем изменений.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла ресурсный законопроект №5600.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Ясное дело!
    Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
  • Павло ШОвте
    Депутат "Слуги" Юрченко решил отпраздновать оправдательный приговор из-за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Сделал он это, приняв очередную дозу прямо в здании Верховной Рады.
  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    ето чтоб на вертолетах покушать летать почаще?
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