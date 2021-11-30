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Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ

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Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ
Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за катастрофы самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель RTL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

"Нидерланды работают над новым процессом против России в связи с катастрофой MH17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.

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Рассматривались разные дальнейшие шаги, в частности процедура в ICAO относительно нарушения Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. В соответствии с ней каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.

"Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", - отмечает RTL.

По информации СМИ, окончательное решение должен принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами принимала участие в переговорах с РФ относительно признания ответственности за сбитие МН17.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
  • olele
    ...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
  • Andy Jumeirach
    смереки потрібно готувать , а не процеси
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