Антивакцинатору Стахиву назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Галицкий районный суд Львова назначил Остапу Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове. – Ред.), - сказал адвокат.

Также он сообщил, что завтра намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде.

По его словам, сегодняшнее заседание суда по просьбе стороны обвинения состоялось в закрытом режиме.

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Адвокат выразил надежду, что завтра утром Стахива выпустят из СИЗО, ведь сумма залога за него уже собрана.

Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). По решению суда Стахива заключили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.