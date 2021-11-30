Антивакцинатору Стахиву назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове. – Ред.), - сказал адвокат.
Также он сообщил, что завтра намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде.
По его словам, сегодняшнее заседание суда по просьбе стороны обвинения состоялось в закрытом режиме.
Адвокат выразил надежду, что завтра утром Стахива выпустят из СИЗО, ведь сумма залога за него уже собрана.
Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). По решению суда Стахива заключили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.