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Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко. ФОТОрепортаж

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В восьмую годовщину избиения студентов "Беркутом" несколько сотен молодых людей собрались на Майдане на "Диалоги о Достоинстве". Молодежь пришла послушать и обсудить причины и последствия Революции Достоинства, ее историческое значение.

Об этом сообщает страница мероприятия в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 01

Организаторы мероприятия - студпарламент НН Института Журналистики КНУ имени Шевченко, подчеркнул, что мероприятие не является политическим и протестным. В качестве спикеров приняли участие Юлия Волкова, Роман Ратушный, Екатерина Бутко, Олег Сенцов, Виталий Кличко, Игорь Луценко, Виталий Кузьменко, Алексей Гриценко. Ведущим и модератором мероприятия стал журналист Егор Чечеринда.

Спикеры отвечали на вопросы о собственных мотивах выйти на Майдан, делились воспоминаниями 8-летней давности и объясняли, почему именно молодежь стала движущей силой Революции Достоинства.

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 02
Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 03
Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 04

"Молодежь всегда была впереди. И у молодежи очень хорошее качество: острое чувство справедливости. Именно молодежь первой столкнулась с беркутом. Именно молодежь своей стойкостью и целеустремленностью пробудила украинское общество, и именно с нее началась Революция Достоинства. Молодежь поборола монстра, заставила его убегать. Достоинство, самоуважение – это то, что заставило молодежь, студентов выйти на Майдан. Только после 14 лет мы начали понимать, что такое независимость, что такое защищать страну. И сегодня именно от того, видит ли свое будущее в Украине молодежь, зависят перспективы Украины как независимого демократического государства", – сказал Кличко.

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 05

Политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов также вспомнил как начинался Майдан.

"Страшнее всего было тогда, когда беркутовцы начали избивать людей", - сказал он.

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 06

На вопрос модератора мероприятия Егора Чечеринды, чтобы он сказал Путину, Сенцов ответил, что с врагом не о чем говорить.

Участник митинга студентов 30 ноября, ветеран АТО Виталий Кузьменко рассказал, как повлияли события на украинцев.

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 07

"После этих событий мы уже прошли историю Революции, мы прошли войну, защищая свою страну от российской агрессии. Прошли эволюционные изменения в нашей стране, на самом деле многие страны не проходят даже при жизни целого поколения. Но сегодня мы собрались поговорить об ощущении достоинства, самоуважения к себе в обществе, себя гражданином страны. И собственно благодаря этим событиям украинцы испытывают собственное достоинство и уважение к своей стране, и гордость за свою страну, за всех тех, кто сегодня защищает страну", - сказал Кузьменко.

По завершении выступлений и обсуждения участники провели символическийфлешмоб: зажгли лампадки и расставили их в очертаниях слова "Достоинство".

Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 08
Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 09
Если бы не было Майдана, мы бы сегодня были губернией Российской Федерации, – Кличко 10

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