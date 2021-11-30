Блинкен о перевороте: Дестабилизация ситуации внутри страны является частью подхода России
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе общения со СМИ вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы видели методичку (Russians' playbook. – Ред.) много раз. И часть этой методички – это попытаться искусственно создать так называемую провокацию как оправдание для чего-то, что Россия все время планировала сделать", – отметил Блинкен.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что сможет высказаться подробнее после консультаций с союзниками по НАТО по Украине и другим вопросам.
Блинкен также отметил, что в ходе встречи министров НАТО в Риге будет обсуждаться вопрос о возможных дополнительных мерах по усилению обороны Альянса в контексте беспокойства, вызванного действиями России вдоль границ Украины.