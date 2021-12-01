НАТО помогает Украине реализовать право на самооборону, - Столтенберг

Украина как суверенное государство имеет право на самооборону, и НАТО помогает Украине реализовать это право, укрепляя и повышая способности ее Вооруженных Сил.

Об этом сегодня в Риге во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы оказываем Украине политическую и практическую поддержку. Союзники предоставляют тренировки, помогают в развитии военных способностей и в оборудовании. Это реальная поддержка, и это повышает порог для России в совершении агрессивных военных действий против Украины. Такие усилия НАТО укрепляют Вооруженные Силы Украины – это путь помочь им осуществить суверенное право на самооборону. Это право каждого суверенного государства, и это включает также Украину, и мы поддерживаем Украину в соблюдении этого суверенного права на самооборону", - подчеркнул руководитель Альянса.

Он отметил, что главная цель, с которой сегодня во время встречи министров согласились все союзники, – это удержать Россию от совершения агрессивных военных действий против Украины.

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По словам Генерального секретаря НАТО, союзники проводят очень внимательный мониторинг развития этой ситуации, обмениваются данными разведки, используют имеющиеся возможности, позволяющие получать очень важную и детализированную информацию для оценки ситуации.

При этом Столтенберг подчеркнул, что следует отличать меры, предпринимаемые НАТО для поддержки Украины, как страны-партнера, и усилия Альянса по защите союзников от возможной агрессии. Если в первом случае, в отношении Украины, речь идет о политической и практической поддержке, то во втором Альянс готов привлечь все имеющиеся возможности для защиты и обороны любого союзника и имеет соответствующие планы на этот случай.

Как сообщалось, с 30 ноября по 1 декабря в Риге проходит встреча министров иностранных дел НАТО, которые должны обсудить текущую ситуацию в сфере безопасности и подготовку к следующему саммиту Альянса в Мадриде.