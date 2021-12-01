Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился. ФОТО
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36-летний горожанин вышел на балкон заброшенного дома, и конструкция обрушилась вместе с ним.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"На территории неэксплуатируемого здания с 4 этажа упал балкон, на котором находился мужчина. В результате чего пострадавший был зажат обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.
Спасатели извлекли мужчину из-под завалов, но он скончался в машине скорой помощи.
Сейчас выясняют, как он оказался в незаселенном доме
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