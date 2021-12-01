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Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился. ФОТО

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36-летний горожанин вышел на балкон заброшенного дома, и конструкция обрушилась вместе с ним.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"На территории неэксплуатируемого здания с 4 этажа упал балкон, на котором находился мужчина. В результате чего пострадавший был зажат обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли мужчину из-под завалов, но он скончался в машине скорой помощи.

Сейчас выясняют, как он оказался в незаселенном доме

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Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 03
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 04
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 05
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Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 07
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 08

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Топ комментарии

  • KOV_AS
    Спасатели дофига времени проводят на курсах психологии, что бы морально поддерживать пострадавших отпуская оптимистические шутки. Конечно есть вариант сразу с лицом гробовщика сказать что тот труп и пусть последние минуты жизни проведет в негативной обстановке. Но в данном случае, у парня или неудачная попытка выдавить улыбку, или стиснуты зубы от напряжения(как у бойца на предпоследней фотке справа)
  • Myroslav Hrabovsky
    Ця людина не сміється, а щуриться.
  • Igor Butenko 2bccf522
    В сокрую грузили еще живой был. Позже помер. Статью читать надо.
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