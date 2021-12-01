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"Значительная, необычная концентрация сил" России у границы Украины вызывает тревогу. Должны быть готовы к худшему, - Столтенберг

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"Значительная, необычная концентрация сил" России у границы Украины вызывает тревогу. Должны быть готовы к худшему, - Столтенберг
Намерения России еще неясны, но ее действия вблизи границы с Украиной и риторика в последнее время заставляют НАТО готовиться к худшему.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Генсек НАТО повторил, что "значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой".

Столтенберг призвал Россию "к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности" и предупредил, что "агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия".

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что блок будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.

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Как сообщил ранее представитель Госдепа США Нед Прайс, со Столтенбергом встретился госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном Госдепом.

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