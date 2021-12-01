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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 11 960 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За ноябрь сделаны почти 7,1 млн прививок!

За сутки 30 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 зафиксированы 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3629 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 летальных случаев – 557;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 выздоровели - 26 160 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01заболели – 3 450 341 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 972 192 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 летальных случаев – 86 532;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований - 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведены 24 747 760 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Svitlana English
    Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

    Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
    захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
    розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
    громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
    покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
    екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
    рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
    утвореними відходами, інші суспільні відносини

    https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

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  • Павло Дудра
    лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
    до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
    затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
    яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
  • Омерзительный
    Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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