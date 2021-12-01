В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За ноябрь сделаны почти 7,1 млн прививок!
За сутки 30 ноября в Украине:
зафиксированы 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207);
233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3629 человек;
летальных случаев – 557;
выздоровели - 26 160 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 450 341 человек;
выздоровели - 2 972 192 человека;
летальных случаев – 86 532;
проведено ПЦР-тестирований - 1 5917 165.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведены 24 747 760 прививок", - рассказали в Минздраве.