В результате усложнения погодных условий обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях Украины, - ГСЧС
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Из-за сильного ветра и мокрого снега обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 1 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская – 37, Черниговская – 8, Черновицкая – 6, Закарпатская – 3 и Донецкая – 2)", - говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.