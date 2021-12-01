Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады парламентарии заслушают ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

После этого парламентарии выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения, сообщает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, под Верховной Радой усилена охрана общественного порядка. У здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции.

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Кроме того, на площади Конституции у ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.



















Также сегодня Рада планирует рассмотреть три проекта постановлений о присуждении премий Верховной Рады, в частности, педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№6339), молодым ученым за 2020 год (№6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Кроме этого, в первом чтении нардепы намерены рассмотреть законопроекты №4487 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей", №6302 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления".

В то же время во втором чтении планируется рассмотрение проектов законов №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и №5099 "Об антидопинговой деятельности в спорте".

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября стало известно, что СБУ расследует подготовку переворота.