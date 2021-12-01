Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 декабря в мире зарегистрировали 587 982 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7883 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 263 091 472 случая инфицирования, из них 587 982 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 234 022 человека, из них 7883 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 237,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.