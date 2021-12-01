Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков войск РФ вне мест хранения

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков российских оккупационных войск на территории одного объекта в неподконтрольном правительству районе Луганской области, размещенных вне выделенных мест хранения вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 281/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 30 ноября.

Так, 10 танков Т-72Б, 8 танков Т-64Б/Т-64БМ и еще 10 танков неустановленного типа обнаружил беспилотник миссии 27 ноября на территории объекта близ Белого (оккупированная территория Луганской области).

Кроме того, 25 и 27 ноября Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть танков, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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