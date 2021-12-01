"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО

Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.