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"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО

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Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором реконструкции "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" стал Юрий Гончарук.

Для фильма синхронизировано около 4000 файлов – это почти 100 гигабайт фото и видео в ту ночь.

375 благотворителей фондировали проект при поддержке Сообщества и МФ "Видродження".

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Топ комментарии

  • Alex El 2151bab4
    Серце стискається від болю раз по раз, коли передивляєшся цей фільм. Від неможливост допомогти цим людям, захистити їх від цього мусарського свавілля і БЕЗКАРНОСТІ. І ця мразота до цеї пори працює вже на другого міністра і плювати вона хтіла на всі закони і, навіть, судові вироки.
    А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Один із основних ідеологів притягнення майданівців до кримінальної відповідальності, створення антимайданів, викрадення і катування був якраз пан татаров, який сьогодні ніби має завершити ці справи і направити в суд. То які там будуть справи? Він сьогодні керує всією правоохоронною і судовою системою в країні. Кого ви привели до влади? Кому ви віддали в руки наше минуле і майбутнє?
  • Дамир Терентьев
    В спам мразь краснопузая!
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