"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО
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Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автором реконструкции "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" стал Юрий Гончарук.
Для фильма синхронизировано около 4000 файлов – это почти 100 гигабайт фото и видео в ту ночь.
375 благотворителей фондировали проект при поддержке Сообщества и МФ "Видродження".