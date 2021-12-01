58,2% украинцев не поддерживают баллотирования Зеленского на второй срок, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,2% граждан Украины не поддерживают баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок, 34,3% – поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы В.Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", - говорится в исследовании.

Также читайте: 35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.