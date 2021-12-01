Кабмин одобрил проект Бюджета-2022 ко второму чтению

Кабинет Министров одобрил на своем заседании проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными заключениями Верховной Рады Украины, одобренными постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября 2021 г. № 1837-ІХ.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Проект будет безотлагательно подан в Парламент вместе со сравнительной таблицей по учету Бюджетных заключений Верховной Рады с мотивированными пояснениями относительно неучтенных положений Бюджетных заключений, а также со сравнительной таблицей и объяснениями относительно различий положений и показателей такого проекта закона по сравнению с редакцией, поданной Правительством на первое чтение", - говорится в сообщении.

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