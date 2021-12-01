Стефанчук призвал депутатов поддержать налоговый законопроект о Дія City

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на принятие парламентом во втором чтении законопроекта №5376 о Дія City на этой пленарной неделе. Об этом он заявил на заседании Согласительного Совета парламента.

"Я надеюсь, парламент решит вопрос, связанный с запуском большой реформы в сфере ИТ-технологий, – примет во втором чтении законопроект №5376 о Дія City", - отметил спикер парламента.

Он назвал документ одной из важных инициатив, которую планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады на этой неделе.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" вводит особые налоговые условия для IT-компаний в рамках специального режима "Дія City". В частности, компании-резиденты смогут выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал (ННПК) в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Что касается доходов работников и гиг-специалистов резидентов Дія City, то будут действовать следующие условия: 5% НДФЛ, 1,5% военного сбора, 22% ЕСВ от минимальной зарплаты.

Дія City также вводит целый ряд налоговых стимулов для привлечения инвестиций. В частности, будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года. Также будет действовать налоговая скидка для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, являющейся резидентом Дія City.

Дія City – специальный правовой для IT-отрасли, которым внедряется комплекс эффективных инструментов для более активного развития компаний. Базовый закон о Дія City, определяющий общие правовые основы функционирования спецрежима, уже действует.

Ожидается, что специальные условия Дія City будет способствовать развитию продуктового сектора IT-отрасли и позволят превратить Украину в высокотехнологичный хаб. Запуск проекта намечен на начало 2022 года.