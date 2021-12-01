Риски полномасштабной эскалации со стороны России зимой высоки, но надеюсь, что этого не произойдет, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой, но он надеется, что этого не произойдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он оценил опасность полномасштабной эскалации со стороны РФ.

"Скажу так: риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет", - сообщил он.

Ермак также озвучил свое мнение по поводу того, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике – большие интересы, и можно только догадываться.

"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжении России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не произошло.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.