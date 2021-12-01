В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
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В следующем году президент обещает обеспечить квартирами всех ветеранов войны на Востоке Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Горжусь тем, что мы со следующего года впервые с начала войны на Востоке полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Востоке Украины. Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех военнослужащих", - отметил президент.