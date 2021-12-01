"Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам". Он заявил, что давать такие указания – это не его полномочия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он ответил, передавал ли команду бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе перенести эту операцию, как тот сам утверждает.

"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не вправе отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил Ермак.

По его словам, президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

"Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня поприсутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не имел. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.

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Напомним, 30 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что дал ГБР показания по делу "вагнеровцев".

Ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.