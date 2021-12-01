В 2022 году финансирование сектора обороны превысит 320 млрд грн: запускаем ракетную программу, восстановление флота и создание кибервойск, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский гордится тем, что впервые за время Независимости Украины в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 320 млрд грн.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в своем ежегодном обращении к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
По словам президента, в 2018 году эта сумма составляла 191,7 млрд грн.
В рамках этих средств мы впервые запускаем комплексную ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты "Антонов" АН-178 для своей армии. . Впервые за долгие годы СНБО стал заниматься безопасностью и обороной государства Украина", - подчеркнул он.
Эти слова президента монобольшинство периодически прерывало аплодисментами.