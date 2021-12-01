Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский
7 88293
Президент Владимир Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве в Верховную Раду.
Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, живущих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства", - подчеркнул президент.
"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - добавил Зеленский.