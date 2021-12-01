Новости

Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский

7 88293
Законопроект о множественном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве в Верховную Раду.

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, живущих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства", - подчеркнул президент.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский

Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
  • Денис Иванов 85264b72
    Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости