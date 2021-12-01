Первый рейс национального авиаперевозчика состоится в 2022 году. UNA обязательно приземлится в ЕС, - Зеленский

Украинский авиаперевозчик Ukrainian National Airlines должен совершить свой первый рейс уже в следующем году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый рейс национального авиаперевозчика Украины состоится в 2022 году. К 2025 году будет полностью сформирован его флот", – утверждает Зеленский.

Президент отметил, что это будут современные воздушные суда.

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"Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и по всему миру. Ukrainian National Airlines обязательно приземлится в ЕС", - добавил президент.