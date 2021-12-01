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Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси из пневматического оружия

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Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси из пневматического оружия
Белорусские силовики этой ночью обстреляли из пневматического оружия прожекторные мачты на польской стороне границы, выводя из строя лампы освещения границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польское оборонное ведомство.

По этому поводу в Минобороны Польши был вызван военный атташе Беларуси в Варшаве.

"В окрестностях Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные польскими военными на границе с Беларусью. Лампы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по этому поводу подчеркнул, что такие действия абсолютно недопустимы. Следовательно, в Минобороны был вызван военный атташе Беларуси для получения объяснений, касающихся инцидента вблизи Тересполя.

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Белорусские силовики уже давно проявляют агрессию в отношении поляков на границе. В частности, ранее фиксировались демонстративное перезаряжание оружия, движение оружия в сторону поляков, выстрелы в воздух. Кроме того, белорусы активно помогают мигрантам уничтожать заграждения на границе, бросают камнями в сторону поляков.

Как известно, с июля на восточной границе ЕС с Беларусью продолжается кризис, вызванный искусственным генерированием потока мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Гибридные действия против Польши, Литвы и Латвии совершает режим Лукашенко при поддержке Кремля.

На польско-белорусской границе с августа были предотвращены попытки более 40 тыс. мигрантов с Ближнего Востока, в основном Ирака, проникнуть из Беларуси на территорию РП.

Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью, построила временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года Польша планирует построить постоянное заграждение на границе с Беларусью протяженностью около 200 км и высотой более 5 метров.

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Топ комментарии

  • Muni
    2008 ніхто не вірив у війну з Грузією;
    2014 ніхто не вірив у війну з Україною;
    2021 ніхто не вірить у війну з Польщею...
  • 5 копійок
    Лука починає війну. Хто обирає гньбу, той отримає і ганьбу і війну. До речі, вчора був день народження Черчілля.
  • Nelina Moroz
    Будувати стіну і рів з крокодилами !
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