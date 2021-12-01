Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси из пневматического оружия
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польское оборонное ведомство.
По этому поводу в Минобороны Польши был вызван военный атташе Беларуси в Варшаве.
"В окрестностях Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные польскими военными на границе с Беларусью. Лампы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.
Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по этому поводу подчеркнул, что такие действия абсолютно недопустимы. Следовательно, в Минобороны был вызван военный атташе Беларуси для получения объяснений, касающихся инцидента вблизи Тересполя.
Белорусские силовики уже давно проявляют агрессию в отношении поляков на границе. В частности, ранее фиксировались демонстративное перезаряжание оружия, движение оружия в сторону поляков, выстрелы в воздух. Кроме того, белорусы активно помогают мигрантам уничтожать заграждения на границе, бросают камнями в сторону поляков.
Как известно, с июля на восточной границе ЕС с Беларусью продолжается кризис, вызванный искусственным генерированием потока мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Гибридные действия против Польши, Литвы и Латвии совершает режим Лукашенко при поддержке Кремля.
На польско-белорусской границе с августа были предотвращены попытки более 40 тыс. мигрантов с Ближнего Востока, в основном Ирака, проникнуть из Беларуси на территорию РП.
Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью, построила временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года Польша планирует построить постоянное заграждение на границе с Беларусью протяженностью около 200 км и высотой более 5 метров.