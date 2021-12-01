Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский

Президент уверен, что в Украине идет системная борьба с олигархами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: правильно говорить не "с, а против олигархов". А я скажу: правильно не говорить, а делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление тематикой об олигархах. Я не хочу говорить о мелких вещах", - заявил Зеленский.

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